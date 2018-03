Crotone – Italia Nostra festeggia la Primavera con l’iniziativa “Orto in Festa”

Condividi

Italia Nostra e l’Istituto Comprensivo “Antonio Rosmini” di Crotone organizzano un’iniziativa comune per festeggiare la Primavera.

Quest’anno si intitola Orto I.N. Festa e si terrà il 21 marzo alle 9.30 presso l’Orto Botanico di Baluardo San Giacomo. Il progetto è stato elaborato dall’agronomo Armando Lia e la sua destinazione si colloca sotto le mura possenti del Castello-Fortezza di Carlo V.

I protagonisti saranno gli scolari delle classi di scuola materna e d’infanzia dell’Istituto Rosmini, che partecipano ad un progetto di educazione ambientale nella loro scuola accompagnati dai docenti, faranno attività formativo-educative, anche inerenti le prossime Festività pasquali, con la guida dei volontari di IN, Pino, Doriana, Franco, Alessandro ed altri.

I volontari dell’associazione ogni giorno generosamente si dedicano alla cura dell’Orto, ricco di piante medicinali ed officinali, della macchia mediterranea oltre che di un piccolo frutteto ed uliveto (creato con la messa a dimora degli alberelli donati dalle classi).

Italia Nostra auspica che sia firmata al più presto la convenzione di affidamento dell’area da parte del Comune all’associazione, area una volta in forte degrado ed ora riqualificata e restituita, bonificata, agli abitanti del quartiere.