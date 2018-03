Crotone – Giornata Mondiale della Sindrome di Down

Condividi

Il 19 marzo 2018 alle ore 11.00 presso il Centro Evita, via Calipari, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative per la Giornata Mondiale della Sindrome di Down, promossa dalle associazioni “Gli altri siamo noi” e “Diversi ma Uguali Kr” con il sostegno dell’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Crotone.

Dal 18 al 25 marzo una serie di eventi per diffondere una maggiore consapevolezza sulla sindrome.