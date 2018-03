Crotone – Disservizi idrici il 3 e 4 aprile

Condividi

Il C.O.R.A.P. (Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive) comunica la necessità indifferibile di procedere alla riparazione di una copiosa perdita riscontrata sulla condotta di adduzione principale dell’acqua grezza del diametro di 1.800 mm, il località Suvereto del Comune di Crotone.

Per poter eseguire la detta riparazione si dovrà procedere alla sospensione della fornitura di acqua da partitore ubicato in località Praticello alle ore 17.00 di martedì 3 aprile 2018.

L’inizio dei lavori è programmato per le ore 7.00 di mercoledì 4 aprile e il termine degli stessi è previsto, salvo complicazioni, nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, con consequenziale ripresa della fornitura dell’acqua.

Le operazioni di chiusura e riapertura dell’acqua verranno eseguite di concerto fra il CORAP e il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese