Crotone – Convegno “Giovani al Sud tra sfide e opportunità del mondo digitale”

Tutto pronto per il Convegno “Giovani al Sud tra sfide e opportunità del mondo digitale” in programma mercoledì 28 marzo alle ore 16:30 presso la sala Pitagora della Camera di Commercio.

All’evento interverranno, tra gli altri, il Prof. Giorgio Vittadini – Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, il Dott. Alessandro Ambrosi – Vice Presidente Confcommercio con delega per il Mezzogiorno e Presidente della Camera di commercio di Bari, il Dott. Mariano Bella – Direttore del Centro Studi Confcommercio nazionale, il Dott. Gianluca Callipo Coordinatore ANCI Giovani, Presidente ANCI-Calabria e Sindaco del Comune di Pizzo Calabro e il Prof. Raffaele Bonanni – Professore Straordinario di Diritto del Lavoro presso Universitas Mercatorum.