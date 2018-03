Crotone, convegno “Costruire la pace sociale”

Condividi

Il Movimento Vivere In ha organizzato, in collaborazione con la Parrocchia del Sacro Cuore, l’incontro sul tema: Costruire la pace sociale come stile di convivenza civile – rileggendo l’enciclica Pacem in Terris.

L’incontro, che vedrà il contributo di Valentina Zaffino, docente presso la Pontificia Università Lateranense, vuole essere un momento di riflessione sul tema della convivenza civile nel nostro territorio. Introduce e modera i lavori Rachele Via, responsabile del Movimento Vivere In di Crotone.

Con questo incontro Vivere In propone un viaggio alla scoperta del Magistero della Chiesa “maestra di umanità”, che vuole i laici protagonisti nella città degli uomini. È un percorso volto a contribuire alla crescita della corresponsabilità sociale per poter reagire con sempre maggiore consapevolezza alla deriva economica e sociale presente, facendo leva sulle energie positive che possono e devono diventare protagoniste di una rinascita possibile e doverosa anche nei confronti delle giovani generazioni.

Invitiamo tutti coloro che vogliono essere non più spettatori passivi, ma piuttosto attori della storia personale e del territorio, che vogliono dedicarsi al servizio del bene comune a partecipare al dibattito su un tema che riguarda ogni famiglia ed ogni individuo.