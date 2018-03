Crotone – Continua l’attività di riqualificazione delle strade cittadine

Condividi

Altri quartieri saranno interessati in questi giorni dalla ampia attività di riqualificazione stradale programmata dall’Assessorato ai Lavori Pubblici.

Dopo quartieri ad alta densità abitativa e percorrenza veicolare come Tufolo e Papanice saranno oggetto dell’attività di sistemazione della pavimentazione stradale arterie centrali come Corso Mazzini, via Scalfaro, via Matteotti, viale Cristoforo Colombo, traverse di Corso Messina, via Botteghelle, via Di Vittorio, via Cutro, via Mario Nicoletta, via XXV Aprile, via Roma, via Assisi, via Ramelli, via Crea, via Napoli e via Tedeschi.

Predisposto dunque dall’assessore ai Lavori Pubblici Tommaso Sinopoli un ampio piano di riqualificazione del manto stradale per la maggiore vivibilità e sicurezza dei quartieri cittadini.