Crotone – Attività di riqualificazione e nuova pavimentazione stradale

Si sta realizzando in questi giorni una ampia riqualificazione delle strade cittadine e la sistemazione della pavimentazione stradale.

Una azione specifica per assicurare vivibilità e sicurezza a tutti i quartieri della città

I mezzi sono già stati in azione a Tufolo, dove sono state sistemate con la messa in opera di un nuovo manto stradale arterie importanti del popolare quartiere dove insistono, tra l’altro, anche istituti scolastici ed uffici oltre che numerose attività produttive.

Strade a grande percorrenza veicolare che oggi attraverso l’azione promossa dall’Amministrazione Pugliese ed attuata dall’assessorato ai Lavori Pubblici si presentano percorribili e sicure.

Tutti i quartieri saranno interessati dall’azione programmata dall’Assessore ai Lavori Pubblici Tommaso Sinopoli.

Questa mattina sono incominciati i lavori a Papanice che interesseranno via Cesare Pavese, via Pertini, via Lecco, via Vibo Valentia, via Diana, via Prato, via De Nicola, via Saragat, via traversa Pietà, via Bellavista, via Rimini.

Nei prossimi giorni sia strade del centro cittadino che dei quartieri saranno interessate dall’attività di riqualificazione.