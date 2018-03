Condividi

Il Comune di Crotone aderisce alla XXIII edizione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia promossa da Libera e accogliendo l’invito del referente regionale di Libera, Don Ennio Stamile, sarà presente con una sua delegazione alla manifestazione che in Calabria si terrà a Vibo Valentia il prossimo 21 marzo.

Come ogni anno, nel primo giorno di primavera, simbolo di rinascita, la rete di Libera, gli enti locali, le realtà del terzo settore, le scuole e tanti cittadini, assieme alle centinaia di familiari delle vittime, si ritroveranno per ricordare nome per nome tutti gli innocenti morti per mano delle mafie, creando in tutto il paese un ideale filo di memoria.

La città di Crotone sarà presente alla manifestazione di Vibo Valentia con il Gonfalone e una rappresentanza istituzionale che si unirà ai cittadini che parteciperanno grazie all’organizzazione curata dal Comitato Provinciale di Libera Crotone.

“Ancora una volta aderiamo con grande convinzione alla manifestazione non solo per ricordare doverosamente le vittime innocenti di mafia ma anche per evidenziare che la legalità è un valore assoluto sul quale una comunità basa la sua stessa esistenza. Crotone, purtroppo, ha pianto tante vittime innocenti tra cui il piccolo Dodò Gabriele ed anche in occasione della marcia saremo a Vibo per rinnovare la vicinanza ai genitori Francesca e Giovanni che con loro meritoria azione quotidiana, soprattutto a favore delle giovani generazioni, rappresentano un esempio di amore verso il prossimo e di impegno sociale” dichiara il sindaco Ugo Pugliese.