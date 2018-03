Cresce l’attesa per il grande ritorno di Sara Papa in Calabria. La straordinaria maestra di cucina, esperta di panificazione e di lievito madre, domani e dopodomani terrà ben tre corsi gratuiti a numero chiuso: a Cosenza, Rende e Montepaone Lido. Un mini-tour promosso e organizzato dal progetto culturale “Naturium” all’insegna dell’alimentazione sana e naturale. Primo appuntamento mercoledì 28 marzo alle ore 16.30 presso il “NaturaSì” di Cosenza in viale Giacomo Mancini. A seguire, Sara Papa incontrerà i propri fans il 29 marzo, alle ore 10.00, presso il centro commerciale “Marconi” di Rende, uscita A3 Cosenza Nord, e alle ore 16.30 presso l’Urban Market di Montepaone Lido (Cz). Due giornate all’insegna della formazione e della cultura del buon cibo. Sara Papa, personaggio dell’anno 2015 tra gli Opinion Leader, è seguitissima sui social ed è famosa per le sue numerose esperienze televisive e per i libri di successo. Le sue ricette e i suoi consigli sono preziosissimi per chi voglia affacciarsi al mondo della panificazione anche a livello casalingo. Nei suoi libri così come in televisione ha la grande dote di saper spiegare in modo semplice, naturale ed efficace anche le tecniche che potrebbero sembrare di difficile realizzazione. Sara Papa dà vita a pani di ogni genere, dai più tradizionali a quelli più originali con forme ed ingredienti speciali, con passione, fantasia e professionalità. Ha iniziato la sua esperienza televisiva a “La Prova del Cuoco” nel 2009 e poi ha continuato su Alice Tv realizzando oltre cento puntate con il programma “Pane amore e fantasia”, portando al successo l’arte della panificazione in Italia e sugli schermi. Ha collaborato con la Rai al programma “Geo&Geo” ed è spesso ospite su Radio Rai e TV 2000. Collabora, inoltre, con varie riviste mensili ed è una delle autrici di punta della Feltrinelli. Non ultimo? E’ calabrese! Di San Nicola da Crissa (Vv).