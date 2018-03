Cosenza – Tutto pronto per la Fiera di San Giuseppe

Condividi

Primi arrivi alla Fiera di San Giuseppe, edizione 2018. Come tradizione

vuole, i primi ad animare l’appuntamento fieristico di primavera sono i

commercianti di terracotte, vimini e piante.

Poi, da giovedì 15 marzo, lungo viale Mancini, troveremo in circa 600

postazioni le merci più varie e lì comincia la Fiera vera e propria.

In città si riversano abitualmente decine di migliaia di persone da tutta

la provincia e riescono a godersela appieno gli studenti cosentini, grazie

all’ordinanza del Sindaco Occhuto che stabilisce la chiusura delle

scuole cittadine (fatta eccezione per i nidi di infanzia e gli istituti di

formazione) per tutto il periodo della fiera, cioè dal 15 al 19 marzo.

In ogni caso, garantisce puntualmente il proprio servizio la Città dei

Ragazzi che da giovedì 15 a lunedì 19 marzo (eccetto la domenica)

attende bambini e ragazzi, dai 4 ai 14 anni, nella fascia oraria che va

dalle 8.30 alle 16.30, per intrattenerli con attività di ogni genere:

laboratori creativi e didattici, giochi da tavolo e letture animate ma

anche tanta attività fisica e motoria.

L’edizione 2018 della Fiera di San Giuseppe – che ha il suo centro

operativo nell’assessorato alla crescita economica urbana guidato da

Loredana Pastore – sarà ufficialmente inaugurata alle ore 18 del 15

marzo dal Sindaco Mario Occhiuto e dall’assessore Pastore. Ad

annunciare la Fiera arrivano gli sbandieratori di Bisignano, i trampolieri

artistici in costumi d’epoca, la frizzante e coloratissima Takabum Street

Band. Dal 16 marzo al via gli eventi collaterali, tutti concentrati nell’ex

Caffè Lettarario di piazza Matteotti, che si raccolgono nell’iniziativa

“DeGustando la Fiera”, alla sua seconda edizione.

Dalle 10 del mattino e fino a sera, grazie al supporto di competenze

della Maccaroni Chef Academy, sarà un susseguirsi di momenti

dedicati al gusto: showcooking, laboratori di cucina tradizionale e di

dolci tipici calabresi – su tutti i mostacciuoli e la zeppola, distintivi

della Fiera e di San Giuseppe -, uno spazio “acrobatico” dedicato alla

pizza e ancora laboratori tematici, molti per bambini. Tutto questo

arricchito da attività di intrattenimento e da un’area artigianato con

esposizioni e performance.

Una Fiera tutta da vivere e, proprio per viverla meglio, il Comando

della Polizia Muncipale ricorda i limiti alla circolazione, che sono già

in vigore e tali resteranno fino alle ore 7 del 20 marzo:

divieto di sosta con rimozione su Piazza Mancini, nel tratto Piazza

Matteotti -via Baccelli-viale Mancini (lado sud-ovest); su viale

Mancini, da via Marafioti a via Fiore; su via Baccelli, per tutta la sua

estensione; su Largo Marinai d’Italia, per tutta la sua estensione; su

Lungo Crati De Seta, da Piazza dei Valdesi alla bretella per Piazza San

Giovanni.