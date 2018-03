Cosenza – Terza riunione operativa siglata Alessco sugli Appalti verdi

Condividi

Ripartono i lavori del Tavolo Tecnico sul GPP con le Associazioni di categoria. A promuoverlo è Alessco, l’Agenzia per l’Energia della Provincia di Cosenza che, col supporto della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza, ha predisposto la terza riunione operativa sulla delicata questione degli Appalti verdi. L’appuntamento è mercoledì 21 marzo alle 15.30 nella sede dell’Agenzia in via Brenta, 39, a Cosenza.

Dopo la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, avvenuta nei mesi scorsi, nel Palazzo della Provincia con le principali associazioni di categoria, si procederà con l’analisi dei risultati dei questionari sottoposti ai vari associati, con la presentazione del catalogo on-line sui “prodotti e servizi verdi” e con l’indicazione delle modalità di coinvolgimento degli associati nelle attività future.

Sarà un nuovo tassello da aggiungere alle precedenti attività e incontri che hanno segnato importanti traguardi siglati grazie a GreenS, il progetto attraverso cui Alessco promuove l’innovazione e la qualità di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.

L’importante iniziativa ha già raccolto le adesioni di importanti stakeholders del territorio nel corso delle precedenti tavole rotonde tra cui: Legacoop, Confartigianato, Confindustria, Cia Calabria, Confagricoltura, CNA e Confsercenti, inoltre partecipano al tavolo tecnico Regione Calabria, Provincia di Cosenza e Arpacal. Sono inviati al tavolo Tecnico anche Confcommercio, Camera di Commercio, Ance, Coldiretti, Confapi.