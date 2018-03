Cosenza – Seminario “Misure creditizie e finanziarie per le imprese agricole”

Condividi

“Le misure creditizie e finanziarie per le imprese agricole e agroindustriali”. È questo il titolo del seminario in programma – giovedì 5 aprile alle ore 10:00 – nella Sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza, durante il quale i funzionari dell’Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) illustreranno attività e servizi a sostegno delle imprese.

Saluti istituzionali di Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza, e Franco Laratta, componente del CdA di Ismea.

Interverranno Fabrizio Failli (Ismea) e Giuseppe Fierro (Ismea).

Modera Erminia Giorno, segretario generale della Camera di Commercio di Cosenza.

Focus sulle misure a supporto delle micro, piccole e medie imprese amministrate dai giovani tra i 18 e i 40 anni e interessati a rilevare un’azienda agricola. La misura prevede mutui agevolati con tasso pari a zero e copre fino al 75% delle spese ammissibili. – la Banca Nazionale delle Terre Agricole, servizio che facilita la ricerca di informazioni sui terreni e consente di presentare una manifestazione di interesse su quelli in vendita. Il seminario si rivolge a tutti i componenti del sistema agricoltura: operatori, consulenti, imprese, associazioni di categoria. Il seminario è accreditato presso gli ordini professionali di riferimento (Agronomi e Periti Agronomi) per il rilascio dei crediti formativi. Per partecipare è necessario registrarsi utilizzando il modulo on line che può essere scaricato sul sito Web della Camera di Commercio di Cosenza.