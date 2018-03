Cosenza – Presentazione del volume Santuari d’Italia. Calabria

Condividi

Giovedì 15 marzo alle ore 18.00 alla Sala degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Cosenza (Piazza Parrasio) si terrà la presentazione del volume Santuari d’Italia. Calabria(De Luca Editori d’Arte), a cura di Giuseppe Roma e Franca C. Papparella. Un evento organizzato e promosso dalla Fondazione Carical e dall’Associazione Internazionale per le ricerche sui santuari che intende richiamare l’attenzione sul patrimonio storico-culturale della nostra regione. Il volume, corredato da numerose immagini fotografiche, rappresenta una guida preziosa per la conoscenza della storia e della bellezza di beni culturali che – come afferma il Presidente della Fondazione Carical, Mario Bozzo – «possano trovare posto nella coscienza collettiva della gente, insieme con la consapevolezza che essi sono una “ignota ricchezza”». Dopo i saluti istituzionali del PresidenteBozzo, del Presidente dell’Associazione Internazionale per le ricerche sui santuari, Giorgio Otranto, e dell’Arcivescovo di Cosenza – Bisignano, Mons. Francesco Nolè, interverranno Padre Rocco Benvenuto dell’Ordine dei Minimi e Vincenza Milazzo dell’Università di Catania. Saranno presenti i curatori. Coordinerà l’incontro il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria, Raffaele Perrelli.