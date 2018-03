Cosenza – Presentazione del romanzo di Ruggiero “Alle soglie dell’ultimo giorno”

Condividi

È grande l’attesa per la presentazione del libro dello scrittore amanteano Sergio Ruggiero, “Alle soglie dell’ultimo giorno”, ambientato nell’870 d.C., in una Calabria altomedievale divisa tra Longobardi e Bizantini, infestata dai Saraceni che dall’emirato di Al-Mantiah (Amantea) e dai ribat di Atrabiah (Tropea) e Sbaznah (Santa Severina)

Presso la Sala Quintieri del Teatro Rendano di Cosenza, verrà presentato venerdì 16 marzo alle ore 17:30, il pluripremiato romanzo storico pubblicato da Franco Mannarino Editore e patrocinato dal Comune di Cosenza.

L’evento che vede la partecipazione dell’associazione culturale Confluenze, in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Da Vinci-Nitti” di Cosenza e con il laboratorio sartoriale Ausonia di Rende, è il risultato finale dell’interessante progetto di alternanza scuola-lavoro, Confluenze di Stili, che ha visto impegnate le allieve dell’indirizzo moda dell’Istituto professionale cosentino nella realizzazione degli abiti di scena.

Prima dei saluti istituzionali, a introdurre l’incontro con l’autore sono previsti un canto gregoriano del Coro polifonico “Monserrato” di Vallelonga, diretto dal Maestro Don Vincenzo Barbieri, e due momenti recitati da attori dell’associazione Confluenze che illustreranno brani tratti dal libro di Ruggiero.

Una scelta originale che farà sentire il pubblico partecipante al centro delle scene principali richiamate nel libro. Ma prima di riascoltare le melodie di un altro canto gregoriano e di assistere ad altri due quadri teatrali, che prevedono anche la scena di un combattimento tra longobardi e saraceni, interpretato da alcuni figuranti dell’associazione “La Via Popilia”, insieme a un momento di danza che richiama la storia di Ibrahim e Tilesia, due tra i protagonisti del romanzo, con le coreografie di Massimiliano De Luca del Balletto di Calabria, è previsto un momento di saluti e di introduzione all’evento culturale.

Gli interventi saranno di: Francesca Daniele, Presidente dell’associazione Confluenze; Mario Occhiuto, Sindaco di Cosenza; Giorgio Clarizio, Dirigente scolastico dell’Ipsss “Da Vnci-Nitti” di Cosenza; Enzo Cutrupi del laboratorio sartoriale Ausonia; Alessandra De Rosa, Presidente della Commissione Cultura del Comune di Cosenza; Andrea Solano, produttore cinematografico e teatrale, attore e regista; Ferdinando Morelli, Presidente dell’associazione “La Via Popilia”.

Il giornalista Valerio Caparelli modererà invece il dibattito sul libro tra l’esperto di storia medievale, Fulvio Terzi, e l’autore del libro, Sergio Ruggiero.