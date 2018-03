Cosenza – Gli archivisti digitali dell’Unical incontrano il mondo delle aziende

Condividi

Una giornata dedicata all’interazione tra studenti e mondo del lavoro, organizzata dal Dipartimento di Lingue e scienze dell’educazione dell’Unical, guidato dal professor Roberto Guarasci. Il 23 marzo gli studenti del Corso di Laurea magistrale in Gestione e conservazione dei documenti digitali e del Master in Cinservatore dei documenti digitali saranno protagonisti delle “Lezioni di employability”, a partire dalle 10 fino alle 17 presso lo University club dell’Università della Calabria. I ragazzi avranno modo di incontrare i conservatori accreditati di Cineca, consorzio universitario, Engineering ingegneria informatica Spa, Entaksi solution srl, Ifin Sistemi srl, Prodeo Spa e Sikelia gestione archivi srl.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14,15, gli studenti avranno modo di partecipare a colloqui individuali con le singole aziende, per presentarsi e avere un primo approccio con potenziali datori di lavoro.

La giornata sarà trasmessa anche in diretta streaming all’indirizzo https://livestream.com/accounts/23485548/employability