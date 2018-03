Cosenza – Giornate Fai di Primavera

Condividi

In occasione delle XXVI Giornate FAI di Primavera 2018, la Biblioteca Nazionale di Cosenza apre le porte anche di sabato e di domenica, con orario 10:00-13:00 / 15:30-18:30: 2 giorni per scoprire le bellezze dell’area archeologica della Biblioteca Nazionale situata nel centro storico di Cosenza.

Anche la Biblioteca Nazionale partecipa, così, a questo importante appuntamento, proponendo, grazie al supporto di preziosissimi volontari, percorsi inediti alla riscoperta del patrimonio archeologico custodito.

Gli scavi svolti tra il 1988 e 1990 all’interno del Seminario Vescovile, eretto nel primi anni del Novecento, ora prestigiosa sede della Biblioteca Nazionale, hanno rappresentato nel delicato campo dell’archeologia urbana, un importante esempio di convergenza di intenti tra istituti della Pubblica Amministrazione (organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) in materia di tutela e valorizzazione del bene culturale che diventa patrimonio fruibile della collettività.

L’evidenza archeologica recuperata nella sede della Biblioteca Nazionale integra le conoscenze acquisite nelle precedenti indagini (Palazzo Pompeo Sersale), contribuendo ad affermare che l’abitato della metropoli brettia si estendeva dalla metà del IV sec. a.C., e per tutte le epoche successive, lungo il pendio che dal Colle Pancrazio digrada verso la sponda sinistra del Fiume Crati.