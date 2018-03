Cosenza – Centrosinistra, Mancini: “Al lavoro per il rilancio del nostro campo”

Condividi

“C’è molto da fare per ricostruire il campo del centrosinistra.Fin da subito occorre rimboccarci tutti le maniche. Ecco perché dico alle amiche e agli amici che con generosità e passione mi hanno sostenuto : incontriamoci – così Giacomo Mancini, candidato del centrosinistra alle ultime elezioni politiche ha annunciato una iniziativa che si svolgerà venerdì 16 marzo alle ore 16 presso l’hotel Link di Cosenza.

“Ritengo utile e importante riprendere il filo dell’impegno insieme. Per parte mia – ha continuato Mancini- tengo molto a ringraziare ognuno per il sostegno profuso e a non disperdere energie e competenze che si sono spese al mio fianco.

E poi occorre definire insieme le traiettorie per un rilancio immediato del nostro campo.A Cosenza. In Calabria. Nel Paese “- ha concluso Mancini.