Cosenza – Borsa della ricerca tour. Al via la tappa cosentina

Il 22 Marzo 2018, alle ore 11.00, presso la Sala Stampa dell’Aula Magna dell’Università della Calabria, Fondazione Emblema e Università della Calabria organizzano la tappa del Tour della Borsa della Ricerca.

Il Tour è il road show di presentazioni della Borsa della Ricerca, la manifestazione che ogni anno fa incontrare centinaia di delegati del mondo aziendale e universitario (gruppi, dipartimenti, spin off) ma anche start up e investitori pubblici e privati, dando vita a nuove collaborazioni e nuove opportunità di sostegno economico alla ricerca: il progetto, dal 2010 al 2017, ha visto l’organizzazione di oltre 6.000 incontri che hanno dato vita a oltre 700 collaborazioni.

Ciascuna tappa prevede una tavola rotonda con alcuni testimonial che hanno preso parte al Forum 2017, che raccontano la loro esperienza e gli obiettivi che possono essere raggiunti con la partecipazione al Forum.

Il 22 marzo, apriranno i lavori Gino Mirocle Crisci, Magnifico Rettore Università della Calabria e Tommaso Aiello, Direttore Generale di Fondazione Emblema e Coordinatore del progetto.

A seguire sono previsti gli interventi di:

– Guido Danieli, CEO Calabrian High Tech

– Elena Gaiffi, Managing Partner Laborplay

– Angelo Pinto, Stakeholder & Territorial Development Manager UniCredit

– Giovanni Rizzo, Chief of Innovation Division ZCube Research Venture Zambon Group

Il prof. Giuseppe Passarino, Delegato del Rettore alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico, ha dichiarato “La giornata della Borsa della ricerca presso l’UniCal rappresenta per il nostro Ateneo un importante momento di confronto con il sistema dell’innovazione nazionale, ma anche una grande opportunità per i ricercatori che sono impegnati a promuovere le loro idee e a cercare nuove collaborazioni e nuove opportunità di sostegno economico. Il nostro Ateneo è tra i principali attori dell’innovazione in Italia, come testimoniato dalle classifiche nazionali ed internazionali. Ciò porta ad opportunità come questa o come la finale nazionale dell’Italian Master Startup Award che si terrà a maggio sempre presso l’UniCal; ma comporta anche un grande impegno per essere all’altezza dei traguardi raggiunti”.

Tommaso Aiello, Direttore Generale di Fondazione Emblema, ha raccontato invece quali saranno i prossimi step: “siamo già al lavoro per la IX edizione della BdR in programma a fine maggio a Salerno e quest’anno abbiamo voluto organizzare un tour in giro per l’Italia per raccontare la manifestazione attraverso la testimonianza di chi vi ha già partecipato, crediamo così che la qualità e la quantità dei delegati che interverrà possa aumentare ancora”.

La IX Edizione del Forum è in programma a Salerno dal 28 al 30 maggio 2018.