Corsia (Cs) – Accoglie gli studenti Erasmus

Trenta studenti UNICAL, di diverse nazionalità, a Crosia per un viaggio nelle tradizioni, nella cultura e nell’identità della comunità traentina. Un weekend di studio e approfondimento per studiare le dinamiche che caratterizzano l’economia turistica e agricola delle tante e positive realtà che operano sul territorio crosiota.

Il programma e i dettagli dell’iniziativa, promossa dall’Associazione MK in collaborazione con l’Amministrazione comunale – Assessorato al Turismo, saranno presentati il prossimo Martedì 20 Marzo 2018, alle ore 11, presso Palazzo Madeo nel Centro storico, nel corso di un incontro con i cittadini e gli operatori dell’informazione.

È un momento importante per la nostra comunità – commenta il Consigliere comunale delegato al Turismo, Francesco Russo – che avrà la possibilità di accogliere e confrontarsi con gli universitari dell’Unical. Circa trenta ragazzi, studenti dell’Ateneo di Arcavacata e provenienti dai diversi Paesi europei e del continente africano, vivranno per due giorni il nostro Centro storico. In questo tempo cercheremo di trasmettere loro l’emozione di vivere in questo territorio che è ricco di tradizione e memoria e che ha tanta voglia di mettersi in gioco. Crosia, in questi ultimi anni, ha intrapreso un percorso difficile ma affascinante nel complesso mondo della promozione territoriale, divenendo pian piano esempio e guida per il resto del comprensorio della Valle del Trionto. Ai giovani universitari illustreremo questa nostra esperienza amministrativa e ci confronteremo – conclude – su come intendiamo continuare a pianificare il futuro di questa terra.

L’iniziativa si svolgerà nel borgo di Crosia i prossimi Sabato 24 e Domenica 25 Marzo 2018 e vedrà coinvolti studenti delle facoltà di Storia e Filosofia ed Economia dell’università della Calabria. Parteciperanno, oltre ad universitari italiani, anche ragazzi provenienti della Polonia, dalla Spagna, dalla Macedonia, dalla Francia, dalla Lituania e dal Ghana.