Corigliano – V edizione della stagione concertistica della città

Condividi

Terzo appuntamento nell’ambito della V edizione della Stagione Concertistica Città di Corigliano Calabro, la kermesse messa a punto dall’Istituto musicale Chopin diretto dal M° Giorgio Luzzi in collaborazione con il Conservatorio Paisiello di Taranto e con il supporto dell’associazione White Castle e dell’Amministrazione comunale di Corigliano. Domenica 18 marzo, alle ore 19 presso la Biblioteca “Pometti” di Corigliano, i f.lli de Almaviva presentano “La storia di Giacomino” – Viaggio nel Jazz – con la voce recitante di Mario Amica. Un’altra serata imperdibile che vedrà esibirsi: Aldo Borromeo al pianoforte, Eugenio Conforti al sax, Salvatore Pucci al contrabbasso.

I f.lli de Almaviva nascono dalla passione di alcuni musicisti provenienti da altre compagini musicali, come la Flying Jazz Band, l’orchestrina dall’inconfondibile stile dixieland a cui si deve il successo della rassegna jazzistica Alba Jazz che ha sempre richiamato numerosi appassionati da tutto il territorio. Hanno al loro attivo numerosi concerti ed esibizioni, da spettacoli di piazza ad esecuzioni di intrattenimento, vantando una presenza significativa in molte manifestazioni e spettacoli musicali di vario genere. Il repertorio è estremamente vario, flessibile e piacevole da ascoltare, grazie ad arrangiamenti che privilegiano le possibilità dinamiche e timbriche degli strumenti, compresa la voce, lasciando, nel contempo, ampio spazio alla libera improvvisazione individuale che in questo genere musicale è d’obbligo.

Questi gli altri appuntamenti della V Stagione Concertistica Città di Corigliano Calabro, tutti ad ingresso gratuito:

Domenica 15 aprile, ore 19 – Castello ducale: O Paese do Sole – soprani: Francesca De Blasi, Simona Corino; pianista: Giorgio Luzzi; voce narrante: Antonio Michele Cavallaro.

Domenica 22 aprile, ore 19 – Castello ducale: “Un trio all’opera” – Trio PraTa: Luigi di Fino – clarinetto; Bledar Zajmi – violoncello; Paolo Cuccaro – pianoforte.

Domenica 6 maggio, ore 19 – Centro di Eccellenza: Concerto di chiusura a cura dell’Orchestra Giovanile CoGi formata dagli allievi dell’Istituto musicale “Chopin e Symbola”.