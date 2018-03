Corigliano – Aperte le audizioni per il Premio Mia Martini

Condividi

Sono tanti i giovani che si doneranno partecipando alle audizioni della 24^ edizione del Premio Mia Martini che si svolgerà il 25 marzo a Corigliano.

Sono tre le sezioni del Premio: Nuove Proposte (14/45 anni), Una Voce per Mimì (04/13 anni), Etnosong (riservato alla musica etnica delle varie regioni Italiane). Un grande evento internazionale con la partecipazione di giovani artisti provenienti da 15 nazioni che vivranno momenti emozionanti ed importanti per la loro crescita artistica.

Anche per questa edizione sarà presente una commissione artistica di prestigio, presieduta dal Direttore Artistico del premio Franco Fasano per decretare i cantanti che si esibiranno sul prestigioso palco di Bagnara Calabra città natia della grande Mia, nella fase conclusiva del concorso canoro.