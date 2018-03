Conferenza Internazionale per Docenti – Reggio Calabria 8-11 Marzo 2018

Reggio Calabria è stata scelta per ospitare, nei giorni 8-11 Marzo 2018, l’ “IH Young Learner Conference 2018”, un’importante Conferenza Internazionale di Docenti specializzati nell’insegnamento dell’inglese ai bambini, e si prepara ad accogliere più di 60 delegati provenienti da tutto il mondo, che discuteranno di tendenze, problemi di gestione e approcci relativi all’insegnamento agli studenti più giovani.

La conferenza è un evento internazionale annuale molto atteso nell’ambito dell’insegnamento della lingua inglese ai bambini. Costituisce Infatti un’occasione non solo di apprendimento rispetto alle nuove metodologie ed alle nuove scoperte sull’acquisizione della seconda lingua da parte dei bambini, ma anche di confronto tra colleghi di diverse parti del mondo su esperienze e talvolta anche sperimentazioni differenti.

Quest’anno, grazie allo sforzo ed alla passione della scuola IH di Reggio Calabria, la International House British School, sarà Reggio Calabria ad organizzare l’evento!

Saranno tre giorni intensi e altamente formativi, in cui si susseguiranno interventi, scambi di idee e conoscenze, opportunità di networking, breakout sessions con approfondimenti per gruppi e sessioni specifiche relative al tema principale dell’evento: l’insegnamento rivolto agli studenti più giovani.

Il programma prevede anche una sessione aperta dal titolo “Inspiring Young Minds” a cui potranno partecipare gratuitamente tutti i Docenti delle nostre Scuole Primarie e Secondarie di primo Grado, che avranno quindi un’eccezionale opportunità di conversare con esperti dell’insegnamento ai Young Learners, confrontarsi, scambiare metodi, idee e curiosità.

In aggiunta alla partecipazione alla Conferenza i delegati stranieri potranno inoltre apprezzare le bellezze del territorio: nel programma sono previsti infatti anche numerosi appuntamenti turistici alla scoperta dei tesori più preziosi della città, a partire dai Bronzi di Riace. Una straordinaria occasione per Reggio Calabria per aprirsi al mondo.

IH YL Conference Programme 2018