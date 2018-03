I comuni interessati dal voto delle amministrative del 10 giugno 2018

Condividi

Domenica 10 giugno 2018 gli elettori dei 594 Comuni delle Regioni a Statuto ordinario interessati dalle elezioni amministrative 2018 andranno alle urne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali.

La data è stata fissata con decreto dal Ministro dell’Interno Sen. Marco Minniti. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno.

Le consultazioni amministrative 2018 riguardano in tutto 797 comuni italiani, dei quali 203 nelle regioni a statuto speciale.

Il voto in Sicilia è fissato nella stessa data del 10 giugno, mentre in Friuli – Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino – Alto Adige gli elettori interessati andranno al voto rispettivamente il 29 aprile, il 20 maggio e il 27 maggio 2018.

Sul totale dei comuni si contano:

– 114 comuni “superiori”, cioè con più di 15.000 abitanti (più di 3.000 in provincia di Trento), e 683 “inferiori”;

– 21 capoluoghi di provincia.

I consigli circoscrizionali interessati sono il III e l’VIII Municipio di Roma Capitale.

Il dettaglio dei dati sarà consultabile su Eligendo, il portale dei Servizi elettorali.

Nella Città Metropolitana di Reggio Calabria i Comuni interessati alle consultazioni elettorali amministrative della Primavera 2018 sono :

Comune – Pop. Leg. – Sindaco in carica o Comm. – Consiglieri spett

1) – Candidoni – 389 – CAVALLARO Vincenzo ◊ 10

2) – Condofuri – 5.074 – MAFRICI Salvatore ◊ 12

3) – Cosoleto – 916 – GIOFFRE’ Antonino ◊ 10

4) – Fiumara – 1.021 – REPACI Stefano ◊ 10

5) – Gioiosa Ionica – 7.014 – FUDA Salvatore ◊ 12

6) – Locri – 12.459 – CALABRESE Giovanni ◊ 16

7) – Platì – 3.711 – Commissario Straord. dott.ssa IANNO’ Francesca ◊ 12

8) – San Luca **– 4.044 – Commissario Pref. GULLI’ Salvatore ◊ 12

9) – San Pietro di Caridà *** – 1.265 – Comm. Pref. PENSABENE Massimiliano ◊ 10

10) – San Procopio – 539 – LAMBERTI CASTRONUOVO Eduardo ◊ 10

11) – Santa Cristina d’Aspromonte °° – 1.017 – PAPALIA Salvatore (Vicesindaco) ◊ 10

12) – Seminara – 2.820 – PICCOLO Giovanni ◊ 10

13) – Serrata – 914 – VINCI Salvatore ◊ 10

Note : 1) – (*) Scioglimento Consiglio ex art. 143 d. lgs. 267/2000 – DPR 28 ottobre 2016 ( durata 18 mesi) ; 2) – (**) Elezioni 2017 annullate per mancata presentazione di candidature – Art. 85, comma 3, DPR 570/1960; 3) – (***) Scioglimento Consiglio ex art. 141 d. lgs. 267/2000 – DP 87542 del 20 ottobre 2017 ( Dimissioni di oltre la metà dei consiglieri assegnati ) 4) – (°°) Scioglimento Consiglio con DPR in data 15 settembre 2017 – Art. 53, comma 1, del d. lgs. 267/2000 per decesso del Sindaco, avvenuto il 25 agosto 2017 .-

Per quanto riguarda il Rinnovo d’Autunno 2018 sono al momento interessati i Comuni di <>Bova Marina – <> Canolo – <> Gioia Tauro – <> Laureana di Borrello – <> Rizziconi