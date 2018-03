Coldiretti: troppi agnelli provenienti dall’estero verificare la provenienza

Condividi

”Attenzione: leggete attentamente verificate la provenienza perché sulle tavole in occasione delle festività pasquali potreste trovare agnelli e capretti provenienti dall’estero e spacciati per italiani. Il prezzo pagato alla produzione in Calabria è troppo basso – denuncia Coldiretti – va dai 3,00 € ai 3,80 € al kg. iva compresa peso vivo, che certamente non ristora i nostri pastori che garantiscono qualità anche grazie ai pascoli salubri di cui è ricca la Calabria. E’ una concorrenza sleale quella di spacciare agnello estero per un prodotto italiano e comunque calabrese. La Coldiretti è impegnata in una vera e propria campagna verso i cittadini – consumatori invitandoli a riconoscere e controllare per avere la garanzia della provenienza della carne, di un prodotto genuino, nato, allevato e macellato in Italia.