Ciro (Kr) – Tradizioni, cultura e tanti eventi

Promozione culturale, valorizzazione del patrimonio identitario, rivitalizzazione del borgo storico, comunicazione dei propri marcatori identitari. Continuano gli appuntamenti, diversi tra loro, direttamente organizzati dall’Amministrazione Comunale o patrocinati, ospitati nella Città del Vino e del Calendario. Dopo la speciale visita nel centro storico ed il confronto pubblico con gli studenti americani dell’ARCADIA University, svoltosi nei giorni scorsi nella Sala Consiliare, si prosegue con una quattro giorni che da DOMENICA 18 fino all’Equinozio di Primavera, MERCOLEDÌ 21 MARZO, insieme a CIRÒ, continueranno a vedere protagonista l’intero territorio.

Sarà, quest’anno, il tradizionale appuntamento con la FESTA DI SAN GIUSEPPE ad anticipare, nella serata di DOMENICA 18, il programma delle celebrazioni istituzionali per la 6° GIORNATA REGIONALE DEL CALENDARIO in memoria di Aloysius LILIUS. Momenti religiosi ed eventi diversi animeranno il centro storico fino a LUNEDÌ 19 MARZO.

Con un unico leit motiv – ribadisce il Sindaco Francesco PALETTA – che resta condiviso da associazioni ed Amministrazione Comunale: recupero delle tradizioni, enogastronomia autentica e marketing territoriale. La FESTA DI SAN GIUSEPPE, patrocinata dall’Amministrazione Comunale, è organizzata dalla Parrocchia di SAN MENNA e SANTA MARIA DE PLATEIS in collaborazione della PRO LOCO CIRÒ e l’Istituto Comprensivo Luigi LILIO.

Ma non finisce qui. CIRÒ – fa sapere l’assessore al turismo Cataldo SCAROLA – sarà anche tappa del tour regionale di auto storiche UN VIAGGIO FANTASTICO NEI CASTELLI CALABRESI.

Sempre DOMENICA 18, partiti da SIMERI CRICHI conducenti a bordo di auto d’epoca arriveranno nella Città di LILIO per visitare il Castello CARAFA e il Museo del Vino. Proseguiranno poi per CIRÒ Marina con sosta nel porto. Promosso da Calabria RACING, l’evento dedicato a Manlio CANINO gode dell’altro patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Calabria.

FESTA DI SAN GIUSEPPE. – SABATO 17 alle ORE 18, la Chiesa Santa Maria DE PLATEIS ospiterà il CONCERTO DI SAN GIUSEPPE curato dagli alunni della Scuola Secondaria di I Grado dell’indirizzo musicale dell’Istituto Omnicomprensivo Luigi LILIO.

DOMENICA 18, Alle ORE 20.30, dopo la processione (dalla Chiesa di San Giuseppe verso la Chiesa di Santa Maria de Plateis) è prevista la benedizione e la visita dei fuochi rionali da parte della commissione del Concorso Fotografico U FOCAREDDU.

LUNEDÌ 19 (dopo la santa messa alle ORE 16 e la processione alle ORE 16.30) si procederà per le ORE 20 con la benedizione e l’accensione del fuoco di San Giuseppe in piazza S.PUGLIESE. A seguire andrà in scena la rappresentazione in costume de U CUMMITU curata da Luca MURANO. È prevista quindi una degustazione di piatti tipici della tradizione con animazione di piazza a cura dell’associazione ASD YPSICRON. In serata la premiazione dei fuochi..