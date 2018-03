Caulonia (RC) – Giovani e lavoro, concluso primo ciclo d’incontri

Condividi

Si è concluso venerdì il primo ciclo d’incontri promosso dall’Amministrazione Comunale sulle misure regionali e nazionali dedicate all’autoimprenditorialità giovanile. Molti ragazzi, che hanno già maturato una precisa idea di imprenditorialità, nel corso dei tre forum hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con staff di professionisti, i quali hanno illustrato nel dettaglio i termini dei bandi.

“Ci sono idee imprenditoriali sicuramente fattibili – hanno affermato gli esperti – ma che, senza un’analisi professionale, rischiano di essere copia di altre già realizzate e di naufragare nel mercato. L’unica soluzione è distinguersi e dar vita ad un piano strategico differenziante”.

Soddisfatto il sindaco Caterina Belcastro: “Siamo riusciti ad offrire ai nostri giovani tutti gli strumenti necessari per entrare nel mondo del lavoro attraverso consulenze professionali gratuite. La logica è che non è sufficiente riuscire ad aggiudicarsi il finanziamento pubblico ma occorre essere vincenti con idee nuove prima ancora di ricevere le risorse, e in questo momento sono tanti gli strumenti che offrono valide opportunità ai nostri giovani”.

Positivo anche il bilancio dell’assessore Maria Grazia Dimasi: “Il tema del lavoro deve essere una priorità dell’attività amministrativa. La mia intenzione è informare la comunità, periodicamente, sui bandi a sostegno dell’occupazione attivi sul territorio, attraverso incontri come quelli appena proposti, a cui partecipano esperti del settore. La mia speranza è che più giovani possibile si sentano anche spronati e attirati dalle esperienze raccontate durante questi incontri e possano a loro volta credere nelle realizzazione delle loro idee”.