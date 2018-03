Catanzaro – Task force per la lotta alla processionaria

Condividi

La task force per la lotta alla processionaria ha completato gli interventi di disinfestazione nei cortili delle scuole del capoluogo. Le squadre dell’Ati verde coordinate, su input del sindaco Abramo, dai tecnici del settore igiene ambientale di Palazzo De Nobili, sono anche intervenute, attraverso la rimozione manuale del parassita e dei nidi, nel quartiere Piano Casa.

I lavori di disinfestazione sono stati eseguiti con l’ausilio di spruzzatori automatici contenenti uno speciale insetticida biologico. È stata inoltre completata la potatura degli alberi e il decespugliamento nell’area di Giovino.

Gli interventi previsti nella prossima settimana interesseranno villa Margherita, l’area comunale del quartiere Sala vicina all’ufficio toponomastica e all’istituto “Maresca” e sono programmati lavori anche in villa Pepe dove, per l’impossibilità di utilizzare nell’area gli automezzi, il personale ha già predisposto dei coni per la raccolta del parassita che cade dagli alberi: successivamente verrà effettuato un monitoraggio diretto per eventuali ulteriori necessità di disinfestazione a terra.

Da lunedì partiranno anche le opere di decespugliamento e potatura degli alberi e del verde nell’area del Porto e in tutto il lungomare.

Sempre nella prossima settimana verranno completati, salvo dovessero manifestarsi nuove e diverse urgenze relative alla processionaria, i lavori di disinfestazione già avviati in via Caduti XVI marzo, Cava, Santo Janni e Bambinello Gesù.