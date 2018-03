Catanzaro – Squillace investe sulla formazione delle associazioni

Condividi

Dopo la costituzione dell’albo delle associazioni operanti nel territorio comunale, il comune di Squillace ha previsto un corso di formazione finalizzato alla promozione e qualificazione dell’associazionismo del territorio. L’iniziativa è stata presentata nella sala del consiglio dall’assessore alla partecipazione e programmazione, Franco Caccia, il quale ha ribadito la particolare attenzione riposta dalla locale amministrazione nei confronti del mondo del non profit. “Il ruolo delle associazioni- ha affermato l’assessore Caccia- è fondamentale per creare nella nostra comunità momenti originali di aggregazione, partecipazione e sensibilizzazione dei cittadini, nonché per contribuire alla promozione del nostro territorio e della nostra identità attraverso manifestazioni ed eventi”. L’assessore ha sottolineato lo spessore dei contenuti proposti, in quanto i docenti saranno esperti del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Catanzaro, che ha dimostrato piena disponibilità e sensibilità nei confronti della richiesta avanzata dal Comune di Squillace. Il percorso è strutturato in seminari tematici centrati su “Mission e scopo delle associazioni”; “Lavoro di rete”; “Elementi di progettazione”; “Gestione aspetti economico-finanziari”; “Comunicazione”. Sono stati selezionati- ha concluso Caccia- gli argomenti centrali per la vita e lo sviluppo della progettualità delle associazioni e questi incontri saranno per noi anche l’occasione per conoscere più a fondo le singole organizzazioni e comprendere le forme più efficaci di sostegno per la crescita del bene comune.

I seminari si terranno presso la sala del consiglio comunale. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 22 marzo. Le associazioni coinvolte sono: Aggregazioni; Angeli blu; Avis; Carnevale squillacese; la Rete; Nastro di Mobius; Pr.I.So; Teatro insieme.