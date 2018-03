Catanzaro – Seconda edizione di “Tango & Passione per il Vino Festival”

Condividi

Al via la II Edizione dell’evento “Tango & Passione per il Vino Festival” in programma giorno 11 Marzo 2018 dalle ore 18,00 presso il Museo Delle Arti Marca a Catanzaro.

L’evento ha come tema il Tango con lezioni, esibizioni e Milonga curata dall’associazione Calabria Tango molto conosciuta in ambito regionale e non solo e con il supporto della Federazione Italiana Sommelier attraverso le cantine Statti, Ippolito, Dell’Aere e l’azienda Dedoni tutte aziende Calabresi.