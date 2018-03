Catanzaro – Redazione del Piano strutturale comunale

Condividi

Lo studio Dinale ha assunto l’incarico per la redazione del Piano strutturale comunale. I progettisti hanno incontrato questa mattina, a Palazzo De Nobili, il sindaco Sergio Abramo e l’assessore all’urbanistica, Modestina Migliaccio Santacroce.

“Sta per iniziare un processo fondamentale per lo sviluppo urbanistico del capoluogo”, hanno affermato il primo cittadino e la delegata di giunta, “con l’incarico assunto da questo importante studio lombardo, che nel campo ha acquisito una lunga esperienza e potrà trasferire sul nostro territorio le sue competenze e il proprio know how, Catanzaro avrà finalmente uno strumento di controllo e gestione urbanistica in grado di pianificare il corretto uso del territorio”.

Lo studio Dinale è stato l’unico a partecipare alla gara bandita dal Comune. Nel corso dell’incontro, Abramo e Migliaccio Santacroce, affiancati dal dirigente di settore, Giuseppe Lonetti, e dal responsabile unico del procedimento, Giuseppe Fregola, hanno avuto modo di scambiare alcuni pareri sui punti principali da affrontare nella redazione del Psc.

La possibilità di procedere, previo incarico a titolo gratuito con il solo rimborso spese, è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione al Comune di Catanzaro sulla correttezza amministrativa del procedimento relativo all’affidamento dell’incarico per la redazione del Psc.