Catanzaro – Quinta Edizione Premio Internazionazionale “Città Solidale”

Ormai prossima la quinta edizione del Premio Internazionale “Città Solidale”, istituito dall’omonima Fondazione catanzarese, promossa e costituita dall’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace. Il premio è finalizzato a portare l’attenzione della cittadinanza e del territorio sui temi del disagio sociale, in particolare l’immigrazione, la violenza sulle donne, la povertà sociale in genere. Nella cornice di un evento pubblico curato e realizzato ogni anno nella città capoluogo della regione Calabria, vengono anche premiati personalità di spicco che, con le loro opere, la testimonianza ed un impegno attivo, contrastano in modo speciale la discriminazione e tutelano e promuovono la dignità di persone “ferite” da diverse problematiche che segnano le loro esistenze. Quest’anno, l’iniziativa si terrà sabato 17 Marzo prossimo, alle ore 20.30, presso il teatro Comunale di Catanzaro e vedrà come protagonista e compagna della solidarietà e della promozione dei diritti umani la musica, con il concerto di Massimo De Luca, chitarrista di Lucio Battisti, insieme al gruppo siciliano “Aedo”. Uno spettacolo che toccherà il cuore dei presenti, attraverso i testi e la musica di un grande artista italiano come Lucio Battisti. La manifestazione si legherà alla Giornata Internazionale della Donna, dunque al mondo femminile, in particolar modo alle vittima di violenza e sfruttamento sessuale. Un fenomeno che, tristemente, balza ormai troppo spesso agli onori della cronaca quotidianamente e che riguarda una fascia sempre crescente di persone all’interno dei contesti familiari. Durante la serata musicale e di riflessione, saranno premiate alcune personalità impegnate a fondo per contrastare, o comunque sensibilizzare, le coscienze sul fenomeno della violenza contro le donne: Tra gli ospiti: Enza Bruno Bossio parlamentare, Anna Macrì scrittrice e attrice catanzarese, Arcangelo Badolati giornalista e scrittore, Rita Tulelli presidente dell’associazione “Universo Minori” e la redazione dell’emittente “Fimmina TV”. La quinta edizione del Premio Internazionale Città Solidale Catanzaro sarà, inoltre, un’opportunità per effettuare una raccolta fondi (il contributo per l’ingresso al teatro) destinata alla realizzazione di una struttura rivolta a persone affette da malattie neurodegenerative.