Catanzaro – “Premio Internazionale Città Solidale”

Condividi

“Può darsi che io non sappia cosa dico scegliendo te, una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo forte e debole compagna che qualche volte impara e a volte insegna!”. Queste semplici parole della celebre canzone “Una donna per amico” di Lucio Battisti, riassumono in pieno il pensiero di fondo della manifestazione organizzata dalla Fondazione Città Solidale Onlus, che si terrà nella serata di Sabato 17, alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale. Una serata, quella del “Premio Internazionale Città Solidale Catanzaro”, giunta alla sua quinta edizione, e che avrà la donna come protagonista assoluto; il gentil sesso che troppe volte ormai balza agli onori delle cronache nere perché si contano ancora molte vittime di violenza e sfruttamento. Testimonial di eccezione Massimo De Luca, chitarrista storico di Lucio Battisti, insieme al gruppo siciliano “Aedo”. Un artista che nasce come chitarra acustica dei cantautori italiani che hanno fatto la storia della musica del Bel paese, Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè, Paolo Conte, Fabio Contato, Angelo Branduardi. La serata si legherà alla Giornata Internazionale della Donna, dunque al mondo femminile, in particolar modo alle vittima di violenza e sfruttamento sessuale e vedrà al suo interno la premiazione di personalità impegnate per contrastare, o comunque sensibilizzare, le coscienze sul fenomeno della violenza contro le donne. Tra gli ospiti: Enza Bruno Bossio parlamentare, Anna Macrì scrittrice e attrice catanzarese, Arcangelo Badolati giornalista e scrittore, Rita Tulelli presidente dell’associazione “Universo Minori” e la redazione dell’emittente “Fimmina TV”. A sottolineare l’importanza di questo momento di condivisione con la Città, il Presidente di Fondazione Città Solidale Onlus: ‹‹Abbiamo fortemente voluto che il Premio Città Solidale in questo 2018 affrontasse la delicata tematica della violenza sulle donne. La Fondazione, che ha come scopo principale l’aiuto verso i più deboli e gli ultimi, è da sempre al fianco di queste donne che troppe volte sono vittime anche dell’indifferenza della nostra società. Voglia questa serata, attraverso la musica di un grande artista, essere un momento di forte unione e solidarietà a favore delle Donne, per riaffermare con fermezza il no ad ogni tipo di violenza o sfruttamento››. La quinta edizione del Premio Internazionale Città Solidale Catanzaro sarà, inoltre, un’opportunità per operare una raccolta fondi (il contributo per l’ingresso al teatro) destinata alla realizzazione di una struttura rivolta a persone affette da malattie neurodegenerative.