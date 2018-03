Catanzaro – Le iniziative del progetto ministeriale “Io sono originale”

Condividi

Tra le iniziative di “Io Sono Originale” – progetto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione UIBM, realizzato in collaborazione con le associazioni dei consumatori*, che mette in campo attività di informazione e di sensibilizzazione per i cittadini sulla contraffazione e sulla tutela della proprietà industriale – sono in programma anche 25 incontri nelle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio nazionale.

In tali incontri gli studenti saranno informati in modo semplice e approfondito sui rischi legati al fenomeno della contraffazione e sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale.

Obiettivo dell’azione è indirizzare i ragazzi alla cultura della legalità contro il mercato del falso sensibilizzandoli sugli effetti economici e sociali e sui danni provocati a lavoratori, imprese e consumatori dall’acquisto di prodotti contraffatti.