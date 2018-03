Catanzaro – Nuovo Istituto d’Arte in Squillace Lido

Condividi

L’edilizia scolastica priorità dell’Amministrazione provinciale guidata dal presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno. Lo dimostra anche la determinazione con cui si arriva alla costruzione dell’Istituto d’Arte in Squillace Lido il cui progetto in fase preliminare sarà presentato lunedì 19 marzo alle ore 11 nella Sala Giunta della Provincia di Catanzaro. Alla conferenza stampa, assieme al presidente Bruno e al dirigente del Settore edilizia scolastica della Provincia architetto Pantaleone Narciso e i tecnici interessati, saranno presenti sindaci del comprensorio interessato, il dirigente scolastico e rappresentanti dell’Ufficio scolastico provinciale.

L’intervento programmato dalla Provincia di Catanzaro consentirà la dismissione dell’immobile occupato dall’Istituto d’Arte, di proprietà Comunale, ubicato nel centro abitato del comune di Squillace, non rispondente ai moderni standard di fruibilità e comfort ed, inoltre, comporta alti costi di gestione per le proprie caratteristiche costruttive. Pertanto l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro guidata da Bruno nel piano degli interventi dell’Edilizia Scolastica ha predisposto la realizzazione di un nuovo istituto che possa avere tutte le caratteristiche richieste dagli standard dell’edilizia scolastica moderna, ed in rispetto ai parametri dettati dal D.M.1975.

Si tratta di un progetto di “scuola innovativa” per quanto attiene alle “architetture” degli spazi interni ed esterni. In particolare le architetture e gli spazi interni saranno progettati in modo da favorire

l’introduzione di nuovi modelli di didattica digitale attiva e cooperativa. I particolari saranno resi noti lunedì.