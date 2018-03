Catanzaro – Incendio in abitazione nel comune di Amato

Condividi

Squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, sede Centrale, sono intervenute questa notte nel Comune di Amato per incendio abitazione.

Ad essere interessato dall’incendio un casolare in ristrutturazione situato in prossimità dell’ingresso del paese. Dieci unità operative con supporto di autobotte ed autoscala sono riusciti tempestivamente a domare l’incendio evitando che lo stesso si propagasse all’intero edificio.

Le fiamme hanno danneggiato parte del tetto con struttura in legno e copertura in tegole.

Il casolare, al momento era disabitato per cui non si registrano persone ferite o intossicate.

Accertamenti in atto per risalire all’origine dell’incendio. Non si esclude alcuna ipotesi.