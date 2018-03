Catanzaro – Consegnati i lavori della rotatoria lungo la Strada provinciale 114

Condividi

La sicurezza prima di tutto. E la

realizzazione di una rotatoria nella zona di Acconia – lungo la Strada

provinciale 114 che dalla Strada statale 18 conduce al centro del comune

di Curinga – favorisce la fruibilità dell’importante arteria diminuendo

in maniera drastica eventuali criticità in una zona molto trafficata,

che negli anni scorsi non è stata risparmiata da incidenti. Un altro

importante obiettivo centrato dall’Amministrazione provinciale di

Catanzaro, guidata dal presidente Enzo Bruno, nella direzione di

garantire il diritto alla mobilità dei cittadini lungo le strade di

competenza, nonostante le difficoltà economiche che continuano ad

interessare negativamente i bilanci degli Enti intermedi, pur vedendo

tra funzioni fondamentali da assicurare proprio la viabilità. Questa

mattina, il presidente Bruno ha effettuato un sopralluogo nella zona

dove sarà realizzata la rotatoria, ammodernata attraverso una serie di

interventi, tra cui il rifacimento della segnaletica orizzontale e

verticale. I lavori, per un ammontare di 400 mila euro, sono stati

affidati R.G. Traffic. Con il presidente Bruno, il sindaco di Curinga

ingegnere Domenico Pallaria, il consigliere provinciale, ing. Salvatore

Pellegrino (che è assessore ai Lavori pubblici al Comune di Curinga) e

il tecnico responsabile della zona, il geometra Paone. “I cittadini

della provincia di Catanzaro hanno il diritto di muoversi in sicurezza,

e la realizzazione di infrastrutture moderne e solide come questa

rotatoria incrementano le condizioni favorevoli alla soddisfazione di

questi diritto che proprio il nostro Ente è chiamato a tutelare – ha

dichiarato il presidente Bruno -. Per questo continueremo a mettere in

campo ogni sforzo e sacrificio necessario a mantenere le nostre arterie

sicure abbattendo criticità e pericoli, nonostante una innegabile realtà

finanziaria preoccupante che trasforma ogni possibile programmazione in

un gioco ad incastro in cui però rischiano di perdere solo i cittadini”.

“L’Amministrazione provinciale è attenta alle istanze di sicurezza della

nostra comunità – ha dichiarato il consigliere provinciale Salvatore

Pellegrino- e nonostante le difficoltà economiche e il momenti di

difficoltà della Provincia continueremo a vigilare per garantire servizi

di qualità e strade sicure”.