Catanzaro – Canalone di Scolo, avviati i lavori di manutenzione

L’assessore ai lavori pubblici, Franco Longo, ha annunciato l’avvio dei lavori di manutenzione e risistemazione del canalone di viale Cassiodoro, nel quartiere Santa Maria.

“Gli interventi – ha affermato l’assessore – consentiranno di ripristinare le condizioni di utilizzo in perfetta sicurezza del canale di scolo, eliminando tutti gli altri problemi, relativi ai servizi connessi, che si erano verificati nell’ultimo periodo”. Il settore gestione del territorio ha incaricato una ditta specializzata per consentire la riqualificazione del collettore fognario a servizio dell’area. Gli operai dell’impresa, nel corso di un’ispezione filmata, hanno constatato la presenza nel canale di una condotta fognante abusiva, e hanno pertanto rimosso la tubazione ripristinando le condizioni igienico-sanitarie. Longo ha sottolineato che, allo stesso tempo, è “stato realizzato un nuovo tratto di condotta fognante che non ostacola il deflusso del canalone e che è stato allacciato alla condotta fognante principale di Santa Maria”.

Nei prossimi giorni il Comune, su input dell’assessore, ripristinerà un nuovo tratto di condotta fognante, che attraversa in parte il canalone e che risulta danneggiata in più punti. Verrà infine ricostruito interamente il fondo del canale di scolo.