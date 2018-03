Catanzaro – Approvato bilancio di previsione, Dup, Piano triennale opere pubbliche

Condividi

Il Consiglio comunale, presieduto da Marco Polimeni, ha approvato tutti i punti inseriti all’ordine del giorno. I lavori dell’assemblea, che si è riunita nell’aula consiliare del Palazzo della Provincia, sono stati aperti dalle comunicazioni del presidente, che ha ricordato il padre del consigliere Rosario Mancuso, scomparso giovedì scorso, e ha tributato un omaggio alla figura di Aldo Moro, del quale pochi giorni fa ricorrevano i 40 anni dal rapimento da parte delle Brigate Rosse.

Subito dopo, i consiglieri hanno cominciato a discutere sulle pratiche previste. Quella relativa all’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni è stata relazionata dal presidente Polimeni.

Si è dunque aperto un lungo dibattito, durante il quale sono intervenuti i consiglieri Costa, Sergio Costanzo, Guerriero, Riccio, Pisano, Filippo Mancuso, Bosco, Talarico, Celia, Notarangelo, Levato, Ursino, Fiorita, Rosario Mancuso, Praticò, Ciconte, Merante, Angotti e il sindaco Abramo. La delibera è passata con 20 voti favorevoli, 9 astenuti e nessun contrario.

Di nuovo Polimeni ha relazionato sulla conferma dell’aliquota e delle detrazioni Imu per il 2018: la pratica è stata approvata all’unanimità dell’assemblea. La relazione sulla conferma delle aliquote Tasi per il 2018 è invece stata fatta dal sindaco Abramo: anche questa delibera ha ricevuto l’unanimità.

L’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, è stata relazionata dal vicesindaco e assessore al patrimonio Ivan Cardamone.

In seguito, il consigliere Mirarchi ha chiesto che venisse letta una direttiva dei capigruppo di maggioranza sull’ex mercato di Lido. Inseriti, contestualmente alla pratica, pure 4 emendamenti proposti da alcuni consiglieri di minoranza. Al dibattito sono intervenuti i consiglieri Bosco, Fiorita, Riccio e il sindaco Abramo. Dopo un breve periodo di sospensione chiesto dai consiglieri Bosco e Fiorita, l’aula è passata al voto dei quattro emendamenti, bocciati a maggioranza contro 4 voti contrari e un astenuto. La pratica è poi stata approvata a maggioranza.

Il sindaco ha relazionato i punti successivi, quello relativo al programma triennale delle opere pubbliche e all’elenco dei lavori da avviare negli anni 2018, 2019 e 2020, e l’altro sul Documento unico di programmazione: le delibere hanno avuto la maggioranza dei voti. Ancora il primo cittadino ha relazionato sul Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. L’approvazione della pratica e degli emendamenti presentati dal consigliere Filippo Mancuso è avvenuta a maggioranza. Infine, l’aula ha detto sì all’unanimità allo schema di convenzione per l’utilizzo dello stadio “Ceravolo” alla società Catanzaro calcio per la stagione 2017-2018. La delibera è stata relazionata dal sindaco Abramo.