Catanzaro, Amendola fa visita al centro di aggregazione di Pontegrande

Condividi

Il capogruppo di “Obiettivo comune” in Consiglio comunale, Andrea Amendola, ha fatto visita al centro di aggregazione sociale del quartiere Pontegrande. Nel corso dell’incontro con gli iscritti e i componenti dell’associazione “Amica”, presieduta da Luisa Corticelli, il consigliere ha portato gli auguri di Pasqua a titolo personale e a nome dell’intera amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo.

“Associazioni come quella presieduta da Luisa Corticelli – ha detto Amendola – svolgono un ruolo meritorio nel capoluogo e supportano in maniera concreta l’azione dell’amministrazione Abramo sul fronte dei servizi sociali e dell’aggregazione. Per questo motivo la sinergia che il Comune ha messo in campo con sodalizi come “Amica” deve continuare a svilupparsi per fornire agli iscritti e a tutti gli anziani che frequentano il centro sociale di Pontegrande momenti di aggregazione che creano un senso di comunità e aiutano le persone a non stare da sole. Su questo versante Palazzo De Nobili ha da tempo centrato risultati lusinghieri che vogliamo incrementare ancora di più”.