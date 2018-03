Catanzaro – Al liceo classico “Galluppi” si discute di “Parità di Genere

Condividi

Una panoramica delle leggi in favore della

parità di genere per ragionare di come queste norme hanno cambiato la

vita delle donne, ma la stessa vita del nostro Paese, in occasione della

Giornata internazionale della donna istituita proprio per ricordare sia

le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e

le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi

tutte le parti del mondo. E’ questo il tema dell’iniziativa che la

Commissione Pari opportunità della Provincia di Catanzaro ha organizzato

in collaborazione con il liceo classico di Catanzaro “Pasquale Galluppi”

e che si terrà giovedì 8 marzo alle ore 11.10 nella sede dell’istituto

superiore guidato dalla dirigente scolastica, Elena De Filippis. Al

convegno – dal titolo “Parità di Genere: l’evoluzione normativa a

cinquant’anni dal ‘68”, parteciperà anche il presidente della Provincia

di Catanzaro, Enzo Bruno. Dopo i saluti della professoressa De Filippis

e del presidente Bruno, è prevista la proiezione del video: le Madri

costituenti realizzato dagli allievi del Liceo Classico con il

coordinamento del prof. Scalise. Ad introdurre la riflessione sul tema

le componenti della Commissione Pari opportunità provinciale: Maria

Antonietta Sacco, Anna Giulia Pucci ed Emanuela Neri. Sarà, quindi, il

momento della conversazione con gli studenti, affidata ad Anna Maria

Frustaci Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di

Catanzaro, e la Presidente Centro Calabrese di Solidarietà, Isa

Mantelli. Le conclusioni sono affidate alla Presidente della Commissione

Pari Opportunità provinciale, Angela Robbe. Modera la giornalista, e

componente della Commissione Pari opportunità provinciale, Maria Rita

Galati.