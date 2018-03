Catanzaro: il 2 marzo chiusura della campagna elettorale di CasaPound Italia

Condividi

Il tour #DirezioneParlamento si concluderà Venerdi 2 Marzo, alle ore 18, presso la Sala concerti del Comune di Catanzaro, con la presenza dei candidati calabresi: Domenico Barbaro (Camera dei deputati collegio plurinominale Calabria sud), Massimo Giulio Cario (Senato capolista collegio plurinominale), Massimo Cristiano ( Camera dei deputati collegio uninominale Lamezia terme- Catanzaro) e Caterina Nero (Senato collegio uninominale Vibo-Lamezia- Catanzaro).

“Sarà l’occasione per ringraziare elettori, attivisti, simpatizzanti, per l’impegno profuso in questi mesi di campagna elettorale e lanciare un ultimo accorato appello per serrare le fila in vista del voto di domenica che sicuramente ci vedrà assoluti protagonisti.

Mai come in questa occasione gli italiani e i calabresi hanno la possibilità di un sano rinnovamento politico e culturale, il nostro Paese, purtroppo, è ormai in una situazione di non ritorno con l’ennesimo governo tecnico frutto di una grande coalizione. Occorre, sin da domenica, invertire la rotta. In Calabria contiamo di superare il 3%, che potrebbe significare un primo concreto passo di rinascita per la nostra regione e per la nostra Nazione. Il voto per Casa Pound Italia è un voto per la nostra Italia”.