Catanzaro, il 13 marzo direzione provinciale del Pd

“La Direzione Provinciale del Pd di Catanzaro è convocata per Martedì 13 Marzo c.a. alle ore 16.00 presso la sede del Pd Regionale di Lamezia Terme in via delle Nazioni, avente all’oggetto dell’ordine del giorno la discussione e l’impostazione per la fase nuova che si deve aprire in seguito alle elezioni nazionali del 04 di marzo. Si invitano i componenti la direzione alla massima puntualità e partecipazione”. Lo scrive in una noa il segretario provinciale Pd Gianluca Cuda.