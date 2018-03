Caronte&Tourist all’ITB Berlin 2018 per consolidare il brand all’estero

Consolidare il brand del Gruppo all’estero. Ecco perché Caronte & Tourist è presente dal 7 all’11 marzo all’ITB Berlin 2018.

L’obiettivo strategico è infatti quello di essere protagonisti sui mercati europei e non solo, attraverso un piano mirato alla internazionalizzazione del proprio business e l’intensificazione dei rapporti con gli altri attori del settore, italiani e stranieri.

Strumenti chiave per la diffusione del brand C&T sono il nuovo sito www.carontetourist.it, sempre più global-friendly, e la rafforzata presenza sui canali social, facebook, instagram e twitter.

“La nostra presenza all’ITB Berlin 2018, una tra le più grandi fiere del turismo al mondo – ha dichiarato Tiziano Minuti, responsabile della Comunicazione del Gruppo – ha rappresentato dunque l’opportunità per potersi confrontare con partner e competitors globali. E’ in qualche modo la testimonianza concreta della volontà di essere sempre più protagonisti nell’ambito dello shipping e, in particolare, dei collegamenti marittimi verso la Sicilia e le sue Isole Minori.

Sicilia, Eolie, Egadi – ha aggiunto Minuti – sono brand che partono meritatamente in pole position nel mercato turistico internazionale. Sta agli operatori assecondare questa caratteristica muovendosi proficuamente a partire da una giusta strategia comunicativa”.