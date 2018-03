Calabria – L’Inca in piazza il 24 Marzo

Condividi

La CGIL e il Patronato Inca promuovono per giorno 24 marzo una giornata di presenza e di mobilitazione nelle varie piazze della Calabria per rilanciare il tema dei diritti e della tutela individuale e per rispondere ai vecchi e nuovi bisogni dei lavoratori, dei pensionati e dell’intera cittadinanza.

A tutti coloro che lo desiderano forniremo risposte ai vari quesiti in materia previdenziale, sociale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Chiunque volesse rivolgere un quesito può trovarci a

Catanzaro presso il Lungomare nei seguenti orari 11.00-13.00 e 17.00-20.00

Corigliano in piazza Salotto dalle ore 8:30 alle 13:00

Castrovillari in piazza Municipio dalle ore 8:30 alle 13:00

Diamante presso il mercato comunale mensile dalle ore 8:30 alle 13:00

Cosenza in piazza XI Settembra dalle ore 9:00 alle 13:00

Crotone in piazza Pitagora dalle ore 9:30 alle 13:00

Gioia Tauro in piazza Duomo dalle ore 9:00 alle 13:00

Reggio Calabria su Corso Garibaldi dalle ore 9:00 alle 13:00

Siderno presso il Centro Commerciale Le Gru dalle ore 9:00 alle 20:00

Vibo Valentia su Corso Vittorio Emanuele III dalle ore 9:00 alle 13:00