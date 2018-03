Bombino: “Grande soddisfazione per successo Orchestra di Fiati di Delianuova”

“Grande soddisfazione per l’ennesimo successo ottenuto dall’Orchestra Giovanile di Fiati di Delianuova, diretta da Gaetano Pisano, che ha primeggiato su 37 bande musicali di tutta Europa, vincendo la 20esima edizione del Concorso internazionale “Flicorno d’Oro” di Riva del Garda. Un ulteriore riconoscimento ha riguardato il Maestro Gaetano Pisano al quale è stato assegnato il premio speciale quale miglior Direttore d’Orchestra. I ragazzi di Delianuova, ancora una volta, esportano le migliori intelligenze ed i più alti valori dell’Aspromonte nel Mondo: l’Orchestra con i suoi ritmi ed i suoi suoni, con le capacità corali e la magistrale armonia, riesce a contagiare il pubblico trasmettendo tutta la positività del nostro popolo. Già in tempi non sospetti insieme al Consiglio Direttivo del Parco, abbiamo identificato l’Orchestra Giovanile di Fiati di Delianuova quale uno degli attrattori culturali e turistici del Parco con l’obiettivo di sostenere e valorizzare le attività e le iniziative capaci di rafforzare identità culturale e territoriale dell’Aspromonte e di trasferire, anche fuori dalla nostra Regione, valori positivi ed entusiasmanti”.

Lo dichiara, in una nota, il Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Giuseppe Bombino, dopo il trionfo dell’Orchestra Giovanile di Fiati di Delianuova al Concorso Internazionale “Flicorno d’Oro” di Riva del Garda.