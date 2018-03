Condividi

In arrivo altri tre ecocompattatori sul territorio di Rossano. Nell’ambito del progetto di igiene urbana messo a punto dall’Amministrazione comunale “Più differenziata. Uniti nel separare”, l’azienda Ecoross, che ha in gestione il servizio, in collaborazione con Forever Plast, provvederà alla installazione di ulteriori 3 ecocompattatori che vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti in città.

Il taglio del nastro è in programma giovedì 22 marzo, alle ore 11, in via Galeno, a Rossano Scalo. All’inaugurazione saranno presenti: il sindaco di Rossano Stefano Mascaro; il dott. Simone Turco, Responsabile Servizi di Igiene Urbana Ecoross; l’assessore comunale all’Ambiente Giovanni De Simone; il presidente di Legambiente Calabria Francesco Falcone.

Si tratta di ecocompattatori prodotti da Riciclia, azienda leader nel settore riconosciuta partner da Legambiente, destinati alla ricezione di imballaggi in multimateriale in cambio dei quali saranno erogati dei “buoni sconto”. Un ulteriore modo per sensibilizzare la cittadinanza e incentivare la raccolta differenziata, consentendo anche alle attività commerciali aderenti di fidelizzare i propri clienti con “promozioni green”.

Nello specifico, ad ogni inserimento di bottiglie in PET, flaconi in HDPE (detersivi, shampoo, eccetera) e lattine in alluminio l’ecocompattatore rilascia all’utente un scontrino sul quale sono indicati i Punti Ambiente validi come buono sconto nei negozi convenzionati. Sarà anche possibile utilizzare la propria tessera sanitaria come contatore personale per accumulare e memorizzare i Punti Ambiente al fine di stampare lo scontrino in un secondo momento, risparmiando così carta. Attenzione: non devono essere conferiti nella macchina “mangia-bottiglie”: bottiglie in vetro, scatole di pelati/conserve, scatolame (cibo per animali), tetrapak.

Sono già numerose le attività commerciali che hanno aderito al circuito di negozi che mettono a disposizione scontistiche dedicate per premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini. L’elenco completo sarà pubblicato nei prossimi giorni sui siti www.ecoross.it e www.riciclia.it, nonché sulle pagine Facebook Ecoross e Riciclia Rossano