Anche a Mileto (VV) si celebra il 14 marzo la giornata nazionale del paesaggio

Il 14 marzo si celebrerà la Giornata Nazionale del Paesaggio istituita, nello spirito della “Convenzione Europea del Paesaggio”, per promuovere la cultura del paesaggio come valore identitario del nostro Paese. Un momento simbolico al quale abbiamo aderito, come avrete visto dalla mail precedente, pensando di comunicare il significato della Giornata richiamando l’attenzione dei cittadini, di quelli più piccoli, coinvolgendo le scuole del territorio di Mileto e prevedendo un’ apertura straordinari del parco per tutti coloro che avranno il piacere di partecipare.