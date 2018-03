Altomonte (Cs) – Cento anni di nonna Carolina De Rosa

Condividi

Si sono svolti oggi 3 marzo, nell’antico Chiostro di San Francesco di Paola ( sede del Comune di Altomonte) i festeggiamenti per il centenario della sig.ra Carolina De rose. La cerimonia si è svolta subito dopo la santa messa, celebrata dal Parroco Don Anatolio Tshimanga Milambo nella chiesa di San Francesco, alla presenza dell’Amministrazione comunale, dell’associazioni di volontariato, dagli alunni delle scuole, dai Figli, dai Nipoti e della popolazione altomontese.

Il Sindaco di Altomonte, Giuseppe Lateano, nel suo discorso pubblico ha sottolineato l’importanza delle persone anziane nella società, per l’aiuto, i consigli e per principi umani e morali di cui sono portatori. “L’anziana, nata il 26 FEBBRAIO del lontano 1918 – continua il Sindaco – ha vissuto i disagi dei due conflitti mondiali. Ma anche gli stenti della carestia e le innovazioni del progresso. Ma grazie ad un amore spassionato per la vita, è arrivata al traguardo dei cento anni. Madre di sette figli: Angiolina, Pietro, Carlo, Vincenzo Peppino, Rosina Immacolata, Claudio Franco e Luigi Nonna 15 nipoti diretti (figli dei figli), 7 nipoti (figli dei fratelli) e 39 pronipoti.

Anche l’Assessore alla Cultura, Turismo e Istruzione, Avv. Lina Fittipladi, ha manifestato i suoi sinceri auguri alla famiglia e alla signora De Rosa, consegnandole a nome dell’amministrazione una splendida pergamena in ricordo dei suoi 100 anni e una tavola con l’effige della “Madonna delle Pere” ( nota opera custodita nel Museo civico di Altomonte), simbolo di umanità, saggezza e di quella dolcezza insita in tutte le Mamme.

La Signora De Rosa, si aggiunge ai tanti anziani che nel borgo Altomonte hanno raggiunto l’età di cento anni. A dimostrazione che la qualità della vita e il buon cibo fanno della cittadina un luogo perfetto in cui vivere. Un fatto importante dunque, che rappresenta una grande ricchezza per gli altomontesi e per il territorio.