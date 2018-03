Il 25 marzo presentazione del libro ‘Essere Comunità’ a Lamezia Terme

Condividi

“Si svolgerà domenica 25 marzo alle ore 18.30, presso i locali dello ‘Spazio Libero Parlè’, sito in via Ubaldo De Medici 16, la presentazione del libro “Essere Comunità” edito da Passaggio al Bosco Edizioni, alla quale, oltre all’ex consigliere comunale Mimmo Gianturco, presidente dei circoli Identità Nazionale, interverrà l’autore Marco Scatarzi. Il giovane fiorentino, esponente di spicco del movimento toscano Casaggì, ha scritto un libro completo sul significato e sul valore della comunità. Un vero e proprio manuale adatto a tutti quei ragazzi che concepiscono la vita come militanza e guardano il mondo con una visione identitaria”. Ad annunciarlo è Francesco Gigliotti del circolo Identità Nazionale di Fratelli d’Italia e componente del movimento giovanile Gioventù Nazionale.