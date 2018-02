(VIDEO) Reggina- Trapani, Maurizi: ‘Faremo una grande gara’

Condividi

“Giochiamo contro una squadra che, nonostante qualche assenza, è la seconda difesa del campionato. Sono molto pericolosi sulle palle inattive e nonostante qualche defezione abbiamo lavorato molto bene. Siamo molto carichi perchè vogliamo riscattare la prestazione dell’andata”.Agenore Maurizi alla vigilia di Reggina-Trapani non nasconde le insidie di una sfida complicata e rivela: ‘Domani credo che faremo una grande gara”.E sulle possibili scelte: ‘Castiglia basso? Preferisce agire da mezzala che da centrale. In questo momento abbiamo l’esigenza di impiegarlo davanti alla difesa, perchè solo Giuffrida oltre a Fortunato potrebbe ricoprire naturalmente quel ruolo. Lui lo ha già fatto qui con Breda e nel tempo può abituarsi a giocare lì. Mezavilla? Alleno i calciatori che ho a disposizione e lui lo è. Abbiamo fatto delle scelte riguardo la struttura della squadra e ci può tornare utile nel corso della stagione. E’ un ottimo professionista, non ho niente da dirgli”.